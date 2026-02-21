إيران تعلن تصنيف القوات "البحرية والجوية" الأوروبية كمنظمات إرهابية

وذكر بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن " ، خلافاًللمبادئ والقواعد الأساسية لميثاق والقانون الدولي، صنفت حرس الإسلامية كمنظمة إرهابية".وأضاف البيان أن "الحكومة الإيرانية، استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل والمادة 7 من قانون "الإجراء المتبادلضد إعلان لحرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية" المصادق عليه عام 2019، والذي ينص على أن "جميع الدول التي تتبع أو تدعم بأي شكل من الأشكال قرار الولايات المتحدة بإعلان حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية تخضع للمعاملة بالمثل"، تعتبر والجوية الأوروبية مشمولة بهذا القانون وأحكامه، بما في ذلك المادة 4، وبالتالي تُصنَّف وتُعلن كمنظمات إرهابية".