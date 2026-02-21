سوريا.. الطيران المدني يتسلم إدارة مطار القامشلي من "قسد"

وأوضحت الهيئة في بيان أن "وفدا فنيا أجرى جولة ميدانية في أروقة المطار للاطلاع على الواقع التشغيلي والفني والإداري، وبحث آليات إعادة تنشيط حركة الملاحة الجوية وفق المعايير الدولية المعتمدة".من جانبه أكد رئيس الهيئة عمر الحصري أن هذه الخطوة "تمثل مسارا مؤسسيا مهما لتوحيد "، مشيرا إلى أن أعمال التأهيل تجري بالتوازي في مطار وبوتيرة متسارعة، تمهيدا لافتتاحهما أمام المواطنين وتعزيز شبكة قطاع في البلاد.ويأتي تسلم ترجمة فعلية لنتائج المباحثات التي جرت في الثامن من فبراير الجاري، حيث عقد وفد من السورية اجتماعا موسعا مع قيادات من "قسد" لترتيب آليات انتقال الصلاحيات الإدارية والأمنية في المرفق الجوي.