الأردن والسعودية تدينان تصريحات السفير الأميركي بشأن السيطرة على الشرق الأوسط

وأكدت "إدانتها لتصريحات السفير الأميركي لدى (إسرائيل) التي اعتبر فيها أن سيطرة (إسرائيل) على والشرق الأوسط ستكون أمراً مقبولاً"، مشددة على أن "الضفة الغربية وقطاع غزة أرض فلسطينية محتلة، وأن إنهاء الاحتلال وتجسيد المستقلة هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل".من جانبها، أدانت "ما تضمنته تصريحات سفير لدى (إسرائيل)، والتي عبّر فيها باستهتار عن قبول سيطرة (إسرائيل) على الشرق الأوسط بأكمله"، معتبرة أن "هذه التصريحات تمثل استهتاراً بالعلاقات المتميزة التي تربط دول المنطقة بالولايات المتحدة".وأكدت الخارجية أن "الطرح المتطرف للسفير الأميركي ينذر بعواقب وخيمة، ويهدد الأمن والسلم العالميين من خلال استعدائه لدول المنطقة وشعوبها".