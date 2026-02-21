​روسيا تعلن إسقاط 89 طائرة مسيرة أوكرانية

أفادت بأن منظومات الدفاع الجوي المناوبة اعترضت وأسقطت 89 طائرة مسيرة جوية أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال 6 ساعات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت: "في يوم 21 فبراير الجاري، في الفترة بين الساعة الثانية بعد الظهر والثامنة ليلا بتوقيت ، اعترضت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي ودمرت 89 طائرة مسيرة جوية أوكرانية ثابتة الجناح".

وأضافت "61 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و 19 طائرة مسيرة فوق ، وسبع طائرات مسيرة فوق مقاطعة كورسك، وطائرتين مسيرتين فوق مقاطعة ".