بريطانيا.. تظاهرة ضد الهجرة واعتقالات وسط المشاركين

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
صمون وزعتر
من
05:30 PM
الى
06:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا.. اعتقال عصابة سلبت مواطنين على الحدود مع لبنان
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556742-639072992957883515.jpg
بريطانيا.. تظاهرة ضد الهجرة واعتقالات وسط المشاركين
دوليات
2026-02-21 | 14:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
73 شوهد
أفادت شبكة "بي بي سي" باعتقال ستة أشخاص بعد أن تسببت مسيرة حركة "
بريطانيا
أولا" والاحتجاجات المضادة لها بوقوع اضطرابات "كبيرة" في جميع أنحاء وسط مدينة
مانشستر
.
ونظم الحدث حزب "
بريطانيا
أولا" اليميني المتطرف، المناهض للهجرة، حيث يدعو الحزب إلى الحفاظ على الثقافة البريطانية، فضلا عن حل حلف "
الناتو
"، وتشديد العقوبات على الجرائم.
ولوح الحشد بالعديد من الأعلام
الإنجليزية
والبريطانية، بالإضافة إلى الأعلام الإسكتلندية والويلزية وأعلام الإتحاد الإيرلندي الشمالي، كما ردد المتظاهرون شعارات مثل "أعيدوهم" و"أوقفوا القوارب"، وسمعت هتافات "أنقذوا أطفالنا" وشتائم موجهة إلى
رئيس الوزراء
كير ستارمر
.
وتجري مسيرة معارضة أخرى، نظمتها جماعات يسارية، بالتزامن مع المسيرة الأولى، فيما طوقت الشرطة الحشود، وفي وقت سابق، دعا منظمو المظاهرة المضادة إلى مقاومة "العنصريين" الذين يسعون إلى تطهير بريطانيا من الأقليات.
وذكرت شرطة
مانشستر
أنه تم اعتقال ستة أشخاص بعد أن تسببت المسيرة والاحتجاجات المضادة لها بوقوع اضطرابات وسط مدينة مانشستر.
وقالت شرطة مانشستر الكبرى إن "الاعتقالات تمت بسبب الاعتداء على عامل طوارئ، وجريمة تتعلق بالنظام العام، والإخلال بالسلام، وخرق أمر التفرق".
كما أوضح مساعد
قائد الشرطة
ريك
جاكسون
أن "الشرطة اضطرت إلى جلب 50 ضابطا إضافيا لمساعدة
وحدات
الخيالة في بقاء الاحتجاجات آمنة وملائمة للمشاركين فيها".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
تنديدا بتغريدة ترامب.. انطلاق تظاهرة وسط بغداد
11:19 | 2026-01-28
بريطانيا تخفف قيود السفر إلى وسط وجنوب العراق وأجزاء من كردستان
11:34 | 2026-01-27
فوضى واعتقالات في أمريكا.. متظاهرون يقتحمون فندقا احتجاجا على ضباط الهجرة
04:57 | 2026-01-28
بريطانيا تعلن تنفيذ ضربة مشتركة ضد "داعش" في سوريا
17:45 | 2026-01-03
بريطانيا
تظاهرة
رئيس الوزراء
قائد الشرطة
كير ستارمر
الإنجليزية
الويلزية
بي بي سي
مانشستر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الفنان جواد الشكرجي يخرج عن صمته بشان دور ابنته في مسلسل عراقي اثار الجدل
فن وثقافة
33.9%
03:45 | 2026-02-21
الفنان جواد الشكرجي يخرج عن صمته بشان دور ابنته في مسلسل عراقي اثار الجدل
03:45 | 2026-02-21
أخيرا.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها
منوعات
28.85%
03:42 | 2026-02-20
أخيرا.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها
03:42 | 2026-02-20
مع إغلاق البورصة.. اسعار الدولار في الاسواق العراقية
اقتصاد
19.08%
09:43 | 2026-02-21
مع إغلاق البورصة.. اسعار الدولار في الاسواق العراقية
09:43 | 2026-02-21
الطقس ينصب "فخًا" للعراق.. ايام دافئة يليها "ارتداد شتوي" سريع وتحذير من الانتقال المفاجئ
أخبار الطقس
18.18%
00:46 | 2026-02-21
الطقس ينصب "فخًا" للعراق.. ايام دافئة يليها "ارتداد شتوي" سريع وتحذير من الانتقال المفاجئ
00:46 | 2026-02-21
المزيد
أحدث الحلقات
ليلة رمضانية
السيد ابو حبيب الصافي - ليلة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-21
ليلة رمضانية
السيد ابو حبيب الصافي - ليلة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-21
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٤ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-21
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٤ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-21
بال 90
شارع الصدرية بغداد - بال90 - الحلقة ٤ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-21
بال 90
شارع الصدرية بغداد - بال90 - الحلقة ٤ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-21
تاخذ لو تنطي؟
الإنسانية تبدي من موقف - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٤ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-21
تاخذ لو تنطي؟
الإنسانية تبدي من موقف - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٤ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-21
الله بالخير
حالات محزنة تكسر القلب - اللّه بالخير - الحلقة ٤ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-21
الله بالخير
حالات محزنة تكسر القلب - اللّه بالخير - الحلقة ٤ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-21
سوشيل رمضان
طفل علق داخل الغسالة.. صدك لو مقلب رمضاني؟ - سوشيل رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
سوشيل رمضان
طفل علق داخل الغسالة.. صدك لو مقلب رمضاني؟ - سوشيل رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
جولة رمضانية
جامع السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
جولة رمضانية
جامع السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
حديث رمضان
ضعف المنظومة القيمية - حديث رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-21
حديث رمضان
ضعف المنظومة القيمية - حديث رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-21
من الأخير في رمضان
السفير يحزم الخطايا السبع - من الأخير في رمضان - حلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
من الأخير في رمضان
السفير يحزم الخطايا السبع - من الأخير في رمضان - حلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
الأكثر مشاهدة
ليلة رمضانية
السيد ابو حبيب الصافي - ليلة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-21
ليلة رمضانية
السيد ابو حبيب الصافي - ليلة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-21
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٤ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-21
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٤ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-21
بال 90
شارع الصدرية بغداد - بال90 - الحلقة ٤ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-21
بال 90
شارع الصدرية بغداد - بال90 - الحلقة ٤ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-21
تاخذ لو تنطي؟
الإنسانية تبدي من موقف - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٤ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-21
تاخذ لو تنطي؟
الإنسانية تبدي من موقف - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٤ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-21
الله بالخير
حالات محزنة تكسر القلب - اللّه بالخير - الحلقة ٤ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-21
الله بالخير
حالات محزنة تكسر القلب - اللّه بالخير - الحلقة ٤ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-21
سوشيل رمضان
طفل علق داخل الغسالة.. صدك لو مقلب رمضاني؟ - سوشيل رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
سوشيل رمضان
طفل علق داخل الغسالة.. صدك لو مقلب رمضاني؟ - سوشيل رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
جولة رمضانية
جامع السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
جولة رمضانية
جامع السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
حديث رمضان
ضعف المنظومة القيمية - حديث رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-21
حديث رمضان
ضعف المنظومة القيمية - حديث رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-21
من الأخير في رمضان
السفير يحزم الخطايا السبع - من الأخير في رمضان - حلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
من الأخير في رمضان
السفير يحزم الخطايا السبع - من الأخير في رمضان - حلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
اخترنا لك
سوريا.. اعتقال عصابة سلبت مواطنين على الحدود مع لبنان
16:32 | 2026-02-21
روسيا تعلن إسقاط 89 طائرة مسيرة أوكرانية
13:33 | 2026-02-21
الأردن والسعودية تدينان تصريحات السفير الأميركي بشأن السيطرة على الشرق الأوسط
13:28 | 2026-02-21
الطيران السوري يتسلم إدارة مطار القامشلي من "قسد"
13:20 | 2026-02-21
الحكومة الروسية تقدم مشروع قانون يخص أبناء المهاجرين
13:05 | 2026-02-21
إيران تعلن تصنيف القوات "البحرية والجوية" الأوروبية كمنظمات إرهابية
13:02 | 2026-02-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.