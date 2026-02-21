بريطانيا.. تظاهرة ضد الهجرة واعتقالات وسط المشاركين

ونظم الحدث حزب " أولا" اليميني المتطرف، المناهض للهجرة، حيث يدعو الحزب إلى الحفاظ على الثقافة البريطانية، فضلا عن حل حلف " "، وتشديد العقوبات على الجرائم.ولوح الحشد بالعديد من الأعلام والبريطانية، بالإضافة إلى الأعلام الإسكتلندية والويلزية وأعلام الإتحاد الإيرلندي الشمالي، كما ردد المتظاهرون شعارات مثل "أعيدوهم" و"أوقفوا القوارب"، وسمعت هتافات "أنقذوا أطفالنا" وشتائم موجهة إلى .وتجري مسيرة معارضة أخرى، نظمتها جماعات يسارية، بالتزامن مع المسيرة الأولى، فيما طوقت الشرطة الحشود، وفي وقت سابق، دعا منظمو المظاهرة المضادة إلى مقاومة "العنصريين" الذين يسعون إلى تطهير بريطانيا من الأقليات.وذكرت شرطة أنه تم اعتقال ستة أشخاص بعد أن تسببت المسيرة والاحتجاجات المضادة لها بوقوع اضطرابات وسط مدينة مانشستر.وقالت شرطة مانشستر الكبرى إن "الاعتقالات تمت بسبب الاعتداء على عامل طوارئ، وجريمة تتعلق بالنظام العام، والإخلال بالسلام، وخرق أمر التفرق".كما أوضح مساعد ريك أن "الشرطة اضطرت إلى جلب 50 ضابطا إضافيا لمساعدة الخيالة في بقاء الاحتجاجات آمنة وملائمة للمشاركين فيها".