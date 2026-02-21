سوريا.. اعتقال عصابة سلبت مواطنين على الحدود مع لبنان

وأوضحت الوزارة في بيان أن في المنطقة نفذت عملية أمنية محكمة أسفرت عن تفكيك العصابة بالكامل، وإلقاء القبض على جميع أفرادها البالغ عددهم خمسة أشخاص.وأسفرت العملية عن ضبط ومصادرة أسلحة متنوعة وذخائر كانت بحوزة أفراد العصابة، إضافة إلى دراجة نارية وكمية من المواد المخدرة، وفق البيان.وأشارت الوزارة إلى أنه جرى إحالة المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول.