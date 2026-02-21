زيلينسكي يعلن إحباط مخطط لاغتيال شخصيات بارزة في أوكرانيا

وذكر في خطابه المصور المسائي في : "لقد نجحنا في تحييد مرتزقة روس كانوا يخططون لشن هجمات على مواطنينا".وأضاف الرئيس الأوكراني قبيل أيام من الذكرى الرابعة للعملية الروسية في أوكرانيا: "إنها أسماء مشهورة للغاية، إن حقيقة أنه تم التمكن من منع مثل هذه الجرائم هو إنجاز عظيم".وأوضح زيلينسكي أن الروس كانوا يعدون لهجمات ضد أفراد بالجيش الأوكراني، وضباط استخبارات وممثلين للإعلام الأوكراني وقد تم تحييد هذه الهجمات.وشكر زيلينسكي السلطات على حماية المواطنين، ولم يذكر تفاصيل تتعلق بمحاولات الاغتيال التي أحبطت.