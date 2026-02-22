بعد اعلان مرحلة جديدة ضد "نظام الشرع المرتد".. داعش يتبنى هجومين ضد الجيش السوري

وقال التنظيم في بيان له إنه استهدف "فردا من النظام السوري المرتد" في مدينة الميادين بمحافظة باستخدام مسدس، وهاجم اثنين آخرين من أفراد الجيش بالرشاشات في مدينة الشمالية.وقالت في بيان إن جنديا في الجيش السوري ومدنيا قُتلا اليوم السبت على يد "مهاجمين مجهولين"، فيما تأتي هذه الهجمات في ظل تصعيد حاد من قبل تنظيم ضد النظام السوري بقيادة أحمد الشرع.وأصدر تنظيم مساء السبت بيانا مسجلا صادرا عن المتحدث باسمه ، قال فيه إن "انتقلت من الاحتلال الإيراني إلى الاحتلال التركي الأمريكي"، وقال التنظيم إنه بدأ "مرحلة جديدة من العمليات" في سوريا، ووصف الشرع بأنه "حارس" وتعهد بأن مصيره لن يختلف عن مصير الأسد.