LIVE
زيلينسكي يعلن إحباط مخطط لاغتيال شخصيات بارزة في أوكرانيا
المزيد
بعد اعلان مرحلة جديدة ضد "نظام الشرع المرتد".. داعش يتبنى هجومين ضد الجيش السوري
دوليات
2026-02-22 | 00:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
439 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
أعلن تنظيم "داعش" الارهابي، مسؤوليته عن هجومين استهدفا أفرادا من الجيش السوري في شمال وشرق
سوريا
، وذلك بعد اعلان التنظيم عن مرحلة جديدة من العمليات" ضد قيادة سوريا التي وصفها بالمرتدة.
وقال التنظيم في بيان له إنه استهدف "فردا من النظام السوري المرتد" في مدينة الميادين بمحافظة
دير الزور
باستخدام مسدس، وهاجم اثنين آخرين من أفراد الجيش بالرشاشات في مدينة
الرقة
الشمالية.
وقالت
وزارة الدفاع السورية
في بيان إن جنديا في الجيش السوري ومدنيا قُتلا اليوم السبت على يد "مهاجمين مجهولين"، فيما تأتي هذه الهجمات في ظل تصعيد حاد من قبل تنظيم
داعش
ضد النظام السوري بقيادة أحمد الشرع.
وأصدر تنظيم
الدولة الإسلامية
مساء السبت بيانا مسجلا صادرا عن المتحدث باسمه
أبو حذيفة الأنصاري
، قال فيه إن
سوريا
"انتقلت من الاحتلال الإيراني إلى الاحتلال التركي الأمريكي"، وقال التنظيم إنه بدأ "مرحلة جديدة من العمليات" في سوريا، ووصف الشرع بأنه "حارس"
التحالف العالمي
وتعهد بأن مصيره لن يختلف عن مصير الأسد.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
تنظيم "داعش" يتبنى هجوما مسلحا في سوريا
17:35 | 2026-02-19
الجيش السوري يتسلم قاعدة "الشدادي" من القوات الأمريكية بعد "التنف"
04:27 | 2026-02-15
بريطانيا تعلن تنفيذ ضربة مشتركة ضد "داعش" في سوريا
17:45 | 2026-01-03
داعش يتبنى الهجوم في إدلب
10:39 | 2025-12-15
داعش
سوريا
وزارة الدفاع السورية
أبو حذيفة الأنصاري
قالت وزارة الدفاع
الدولة الإسلامية
التحالف العالمي
السومرية نيوز
وزارة الدفاع
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الفنان جواد الشكرجي يخرج عن صمته بشان دور ابنته في مسلسل عراقي اثار الجدل
فن وثقافة
41.95%
03:45 | 2026-02-21
الفنان جواد الشكرجي يخرج عن صمته بشان دور ابنته في مسلسل عراقي اثار الجدل
03:45 | 2026-02-21
أخيرا.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها
منوعات
27.43%
03:42 | 2026-02-20
أخيرا.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها
03:42 | 2026-02-20
الطقس ينصب "فخًا" للعراق.. ايام دافئة يليها "ارتداد شتوي" سريع وتحذير من الانتقال المفاجئ
أخبار الطقس
15.93%
00:46 | 2026-02-21
الطقس ينصب "فخًا" للعراق.. ايام دافئة يليها "ارتداد شتوي" سريع وتحذير من الانتقال المفاجئ
00:46 | 2026-02-21
مع إغلاق البورصة.. اسعار الدولار في الاسواق العراقية
اقتصاد
14.69%
09:43 | 2026-02-21
مع إغلاق البورصة.. اسعار الدولار في الاسواق العراقية
09:43 | 2026-02-21
المزيد
اخترنا لك
معلومات مسربة: ترامب سيضرب ايران خلال 48 ساعة.. هل انتهت المهلة؟
01:51 | 2026-02-22
ويتكوف: ايران على بعد اسبوع من القنبلة النووية.. ترامب "متعجب" من عدم استسلامهم
00:56 | 2026-02-22
زيلينسكي يعلن إحباط مخطط لاغتيال شخصيات بارزة في أوكرانيا
17:25 | 2026-02-21
سوريا.. اعتقال عصابة سلبت مواطنين على الحدود مع لبنان
16:32 | 2026-02-21
بريطانيا.. تظاهرة ضد الهجرة واعتقالات وسط المشاركين
14:31 | 2026-02-21
روسيا تعلن إسقاط 89 طائرة مسيرة أوكرانية
13:33 | 2026-02-21
سياسة الخصوصية
