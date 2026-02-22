معلومات مسربة: ترامب سيضرب ايران خلال 48 ساعة.. هل انتهت المهلة؟

وتداولت المنصات مقطع فيديو لكيرياكو يقول فيه انه "لدي صديق، ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية، كان في هذا الصباح يتحدث إلى أصدقائه، يقول إن قرارا قد اتخذ لشن هجوم على يوم الاثنين أو الثلاثاء".وأضاف: "الرئيس أمس منح الإيرانيين مهلة 10 أيام لقبول مقترحاتنا بإنهاء برنامجهم للصواريخ الباليستية، وإنهاء برنامج تخصيب اليورانيوم، ووقف دعمهم لجماعات في الشرق الأوسط مثل حماس وحزب الله والحوثيين. لكنه فعل هذا من قبل. يمنحك 10 أيام أو أسبوعين، ثم يهاجم بعد يومين فقط. يعتقد أن ذلك يبقي الجميع في حالة ارتباك".ونقل كيرياكو عن ضابط السي آي إيه قوله إن "خطوط المعركة رسمت، وإن المعسكر المناهض للحرب يضم جيه دي فانس وتولسي غابارد فقط. هذا كل شيء. أما المعسكر للحرب فيقوده ويشمل بيت هيغسيث، والآن أيضا هيئة الأركان المشتركة".ويجري اعتقاد واسع بان سيهاجم الليلة، وذلك اعتمادا على انتهاء مهلة الـ10 ايام التي اطلقها يوم 12 شباط فبراير الجاري، لكن ترامب سبق ان مدد المهلة الى 15 يوما في اليوم التالي حينها، ومن المفترض ان المهلة تنتهي الجمعة ومع نهاية الشهر الحالي.