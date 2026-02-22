نتنياهو يكشف عن تحالف جديد ضد المحورين "الشيعي المنهار والسني المتشكل"

وأضاف نتنياهو أن المحور الجديد الذي يجري العمل على بنائه سيضم الهند وعدداً من والإفريقية والمتوسطية.وقال "سنُنشئ منظومة متكاملة، أشبه ما يكون بتحالف سداسي الأضلاع حول الشرق الأوسط أو داخله. تشمل هذه المنظومة الهند، ودول عربية، ودول أفريقية، ودول - كاليونان وقبرص - بالإضافة إلى دول آسيوية لن أذكرها الآن".