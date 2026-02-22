تصريحات اغضبت باريس.. فرنسا تعتزم استدعاء السفير الأمريكي

وقال وزير الخارجية الفرنسي لإذاعة France Inter: "سنستدعي سفير في ، لأن علقت على هذه المأساة التي تخص . ونحن نرفض أي استغلال لهذه المأساة لأغراض سياسية".وأضاف أن فرنسا "لا تحتاج" إلى دروس في العنف السياسي من أولئك الذين وصفهم الوزير بـ"الرجعيين الدوليين". ولم يحدد وزير الخارجية الفرنسي من كان يقصده تحديدا.ودعت يوم الجمعة الماضي إلى محاسبة المسؤولين عن وفاة ديرانك، وألقت باللوم في الحادث على "متطرفين يساريين" لجأوا إلى العنف السياسي.كما ألقت السفارة الأمريكية في فرنسا باللوم في وفاة الناشط على "متطرفين يساريين"، مضيفة في بيان أنها "ستواصل متابعة التطورات" المتعلقة بقضية ديرانك.