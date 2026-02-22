الولايات المتحدة.. مقتل رجل قرب منتجع ترامب



أفادت وكالة رويترز ، اليوم اﻷحد، بقتل رجل في منتجع الرئيس ترمب "مارالاغو" بولاية فلوريدا.



وقالت الوكالة: إن " الأمريكية اطلقت النار وقتلت رجلا حاول الدخول بشكل غير قانوني إلى محيط أمني محصن في منتجع الرئيس "مارالاغو" بولاية فلوريدا".