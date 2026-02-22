لليوم الثاني.. طلاب إيران يواصلون الاحتجاج

وأظهرت مقاطع مصوّرة وتقارير على تجمعات في جامعات الرئيسية، بينها ، وجامعة شريف الصناعية، وجامعة شهيد بهشتي، إضافة لجامعة طهران، وجامعة علم وصنعت، رفع خلالها الطلاب شعارات معارضة للنظام والمرشد الإيراني ، بالإضافة إلى شعارات لإحياء ذكرى ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في كانون الثاني الماضي.وامتدت التحركات إلى مدن أخرى، حيث شهدت مشهد وجامعة العلوم الطبية في مشهد تجمعات مماثلة، ورفع الطلاب لافتات داعمة لاحتجاجات "دي"، مرددين شعارات مناهضة للحكومة.وفي ، تحوّل تجمع لإحياء أربعينية الضحايا إلى توتر بعد تدخل عناصر مؤيدة للسلطة، ورفع بعض الطلاب علم "الأسد والشمس" التاريخي، مع ترديد شعارات مؤيدة لولي السابق في نظام الشاه ، ما أثار اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.وفي جامعة أميركبير، حدثت احتكاكات بين طلاب معارضين وأفراد من "الباسيج" الطلابي، تبادل خلالها الطرفان هتافات متعارضة، فيما شهدت جامعة خواجه نصير الدين الطوسي تجمعاً أدى إلى توتر وتحطّم زجاج داخل المبنى.في المقابل، بثّت وسائل إعلام رسمية مشاهد لتجمعات لطلاب مؤيدين للحكومة، أقاموا صلوات جماعية داخل بعض الجامعات، بحضور منظم لعناصر محسوبة على "الباسيج"، مع تنظيم فعاليات دينية وشعارات داعمة للنظام.وانطلقت الاحتجاجات يوم السبت مع بدء الدوام الحضوري، واستمرت يوم الأحد في جامعات طهران ومشهد، ما يعكس تصاعد التوتر داخل الأوساط الجامعية الإيرانية، وسط واضح بين طلاب مؤيدين ومعارضين للسلطات، ودعوات متقابلة للتعبير عن المواقف السياسية داخل الجامعي.