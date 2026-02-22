الصفحة الرئيسية
إيران تتحدث عن "مؤشرات مشجعة" في المفاوضات مع أمريكا
أغنى من إيلون ماسك 100 ألف مرة.. خطأ تقني يحول شابة إلى أغنى شخص في التاريخ (صورة)
دوليات
2026-02-22 | 11:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
141 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
تخيل أنك تدخل إلى مقهى لتناول مشروب "ماتشا لاتيه" سريع باستخدام قسيمة هدايا بقيمة 10 جنيهات إسترلينية وتكتشف أن البطاقة بها رصيد أكبر 670 مرة من إجمالي حجم الاقتصاد العالمي.
هذا ما وقع بالضبط مع الشابة البريطانية صوفي داونينغ (29 عاما) والمقيمة في مدينة نوتنغهام، حيث تحولت رحلة عادية لشراء كوب قهوة إلى واقعة غريبة وضعتها في صدارة قائمة أثرياء العالم، متفوقة على
إيلون ماسك
.
وكانت صوفي داونينغ قد حصلت في عيد الميلاد الماضي على قسيمة شرائية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية مخصصة لمقهى "200 Degrees Coffee".
وتوجهت الشابة البريطانية للمقهى المذكور لشراء كوب من القهوة خلال استراحة الغداء يوم الخميس 12 فبراير، إلا أن الموظف أصيب بالذهول حين ظهر رقم فلكي على شاشة جهاز الدفع.
واكتشفت صوفي أن رصيدها المسجل في البطاقة تجاوز 63 كوادريليون جنيه إسترليني (أي الرقم 63 وأمامه 15
صفرا
، وهو عدد ضخم يساوي ألف تريليون أو مليون مليار).
والرقم الفلكي يتجاوز 100 ألف مرة ضعف صافي ثروة إيلون ماسك البالغة 843.4 مليار دولار، وفقا لتقرير صحيفة ميرور.
وهذا يعني أن الرصيد يعادل 670 ضعف حجم الاقتصاد العالمي متجاوزا اقتصاد المملكة المتحدة بـ 22500 ضعف والناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بـ 2700 ضعف، بحسب تقرير "LAD Bible".
وعلقت صوفي على الموقف قائلة: "لقد كان الأمر مضحكا للغاية، لم أر شيئا كهذا من قبل.. وجه الموظف كان ينم عن ارتباك شديد وقال لي إنه لم ير هذا الرقم قط لكن يمكنني الاحتفاظ بالبطاقة".
وقالت صوفي: "بإمكاني الدخول وشراء كل شيء من الرفوف لكنني لا أريد أن أسخر من أحد.. كان من الأفضل لو كانت بطاقة هدية أخرى".
وأضافت مازحة لبي بي سي: "أنا أستمتع فقط بلحظة كوني أغنى شخص في العالم على الورق ما دامت هذه اللحظة تدوم".
ولاحقا، استخدمت صوفي البطاقة مرة أخرى (الثلاثاء 17 شباط 2026)، لتجد أن الرصيد الضخم لا يزال كما هو.
وأوضح متحدث باسم سلسلة مقاهي "200 Degrees " أن الأمر "خطأ إداري"، حيث تم إدخال رقم الباركود الخاص ببطاقة الهدية كرصيد بدلا من قيمتها الفعلية البالغة 10 جنيهات إسترلينية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
قائمة أغنى أندية كرة القدم في العالم.. من المتصدر
12:38 | 2026-01-22
12:38 | 2026-01-22
مع بداية 2026.. من هو أغنى رجل في العالم الان ؟
07:03 | 2026-01-07
07:03 | 2026-01-07
بقيمة 16 تريليون دولار.. العراق التاسع عالمياً في قائمة أغنى الدول بالموارد الطبيعية
03:30 | 2026-01-06
03:30 | 2026-01-06
أصالة لابنتها "ممنوع تغني"
04:26 | 2026-01-17
إيران تتحدث عن "مؤشرات مشجعة" في المفاوضات مع أمريكا
13:17 | 2026-02-22
13:17 | 2026-02-22
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب سواحل ماليزيا
12:29 | 2026-02-22
12:34 | 2026-02-22
إغلاق مخيم الهول في سوريا
12:20 | 2026-02-22
12:29 | 2026-02-22
اول تصريح رسمي على اغلاق مخيم الهول
12:29 | 2026-02-22
إغلاق مخيم الهول في سوريا
12:20 | 2026-02-22
واشنطن تصدر توضيحا يحص تصريحات هاكابي: موقفنا لم يتغير
12:00 | 2026-02-22
