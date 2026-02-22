Alsumaria Tv
إيران تتحدث عن "مؤشرات مشجعة" في المفاوضات مع أمريكا
واشنطن تصدر توضيحا يحص تصريحات هاكابي: موقفنا لم يتغير

دوليات

2026-02-22 | 12:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
واشنطن تصدر توضيحا يحص تصريحات هاكابي: موقفنا لم يتغير
المصدر:
روسيا اليوم
122 شوهد

قالت الولايات المتحدة إن تصريحات سفيرها لدى "إسرائيل" مايك هاكابي بشأن أحقية الأخيرة في أجزاء من الشرق الأوسط "أخرجت من سياقها"، مؤكدة عدم حدوث تغيير في سياستها الرسمية.

وكان هاكابي قد صرح خلال مقابلة صحافية بأن "من حق إسرائيل وفق تفسيرات دينية أن تسيطر على أراض واسعة في المنطقة، وذلك ردا على سؤال استند إلى نصوص من سفر التكوين في الكتاب المقدس"، وقال هاكابي في المقابلة: "سيكون الأمر على ما يرام لو أخذوها كلها"، قبل أن يضيف أن "إسرائيل لا تسعى للسيطرة على دول مثل الأردن أو لبنان أو سوريا أو العراق، بل لحماية شعبها".

وفي تل أبيب، صرح متحدث باسم السفارة الأمريكية، الأحد، بأن أقوال هاكابي فُسرت خارج سياقها، مشدداً على أن موقف واشنطن الرسمي لم يتغير.

وأثارت التصريحات موجة غضب واسعة في العالمين العربي والإسلامي، حيث صدر بيان مشترك عن كل من العراق ومصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر والكويت وتركيا وباكستان وإندونيسيا ولبنان وسلطنة عمان والأراضي الفلسطينية، إضافة إلى جهات عربية أخرى، واصفا تصريحات هاكابي بأنها "خطيرة ومحرضة" وتهدد استقرار المنطقة.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
