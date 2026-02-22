واشنطن تصدر توضيحا يحص تصريحات هاكابي: موقفنا لم يتغير

وكان هاكابي قد صرح خلال مقابلة صحافية بأن "من حق وفق تفسيرات دينية أن تسيطر على أراض واسعة في المنطقة، وذلك ردا على سؤال استند إلى نصوص من سفر التكوين في "، وقال هاكابي في المقابلة: "سيكون الأمر على ما يرام لو أخذوها كلها"، قبل أن يضيف أن "إسرائيل لا تسعى للسيطرة على دول مثل أو أو أو ، بل لحماية شعبها".وفي تل أبيب، صرح متحدث باسم ، الأحد، بأن أقوال هاكابي فُسرت خارج سياقها، مشدداً على أن موقف الرسمي لم يتغير.وأثارت التصريحات موجة غضب واسعة في العالمين العربي والإسلامي، حيث صدر بيان مشترك عن كل من العراق ومصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر والكويت وتركيا وباكستان وإندونيسيا ولبنان وسلطنة والأراضي الفلسطينية، إضافة إلى جهات عربية أخرى، واصفا تصريحات هاكابي بأنها "خطيرة ومحرضة" وتهدد استقرار المنطقة.