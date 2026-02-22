الصفحة الرئيسية
إيران تتحدث عن "مؤشرات مشجعة" في المفاوضات مع أمريكا
إغلاق مخيم الهول في سوريا
دوليات
2026-02-22 | 12:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
104 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
ذكرت وسائل إعلامية، اليوم الاحد، انه تم إغلاق مخيم
الهول
في
سوريا
.
وقالت فرانس برس في خبر تابعته
السومرية نيوز
، انه "تم إغلاق مخيم
الهول
في
سوريا
اليوم".
وأضاف ان "ذلك جاء بعد نقل كامل عوائل
داعش
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
