زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب سواحل ماليزيا

ضرب بقوة 7.1 درجة، اليوم الأحد، سواحل .

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، " بقوة 7.1 درجة قبالة سواحل ".

من جانبها، قالت وسائل إعلام، إن "زلزالا قويا ضرب، اليوم الأحد، ماليزيا وتايلاند"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.