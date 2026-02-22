Alsumaria Tv
اول تصريح رسمي على اغلاق مخيم الهول

دوليات

2026-02-22 | 12:29
Alsumaria Tv
اول تصريح رسمي على اغلاق مخيم الهول
413 شوهد

السومرية نيوز – دولي
اعلن مدير مخيم الهول فادي القاسم، اليوم الاحد، عن اغلاق المخيم بعد إخلائه من آخر قاطنيه.

وقال القاسم في تصريح تابعته السومرية نيوز، ان "السلطات السورية أغلقت اليوم الأحد مخيم الهول، احد أكبر مخيمات البلاد التي كانت تديره القوات الكردية وكان يؤوي لسنوات عائلات مقاتلي تنظيم داعش، بعد إخلائه من آخر قاطنيه".
واضاف أن "الحكومة وضعت خططا تنموية وإعادة دمج للعوائل بعيدا من الإعلام"، مشيرا الى ان "نساء وأطفال المخيم بحاجة إلى الدعم من أجل دمجهم".
وأكّد مصدر في منظمة إنسانية كانت نشطة في مخيم الهول "أجلينا كل الفرق العاملة لدينا داخل المخيم، وقمنا بتفكيك كل معداتنا وغرفنا المسبقة الصنع ونقلناها إلى خارج المخيم".
24 ألف شخص في الهول
وكان المخيم يضمّ نحو 24 ألف شخص، بينهم ما يقارب 15 ألف سوري وحوالى 6300 امرأة وطفل أجنبي من 42 جنسية، ترفض غالبية بلدانهم استعادتهم، لكن أعدادهم انخفضت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.
وكانت مصادر في منظمات إنسانية وشهود أفادوا فرانس برس الأسبوع الماضي بأن معظم الأجانب الذين كانوا في المخيّم غادروه بعدما انسحبت منه القوات الكردية أواخر كانون الثاني.
وتسلّمت المخيّم القوات الأمنية السورية التي انتشرت في مناطق واسعة في شمال وشرق البلاد كانت تحت سيطرة الأكراد، قبل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين ينص على عملية دمج متدرجة للقوات العسكرية والإدارية في محافظة الحسكة.
وباشرت السلطات السورية الثلاثاء نقل من تبقى من قاطني المخيم إلى مخيّم آخر في حلب في شمال البلاد، بعدما غادره خلال الأسابيع الماضية الجزء الأكبر من الأجانب الذين كانوا محتجزين فيه، الى جهة مجهولة، من دون ان تتضح ملابسات خروجهم.
وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها أنجزت نقل أكثر من 5700 من السجناء المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش من سوريا إلى العراق.
وحذرت منظمة هيومن رايتش ووتش في تقرير من أن عناصر التنظيم الذين نقلوا إلى العراق "يواجهون خطر الإخفاء القسري، والمحاكمات الجائرة، والتعذيب، وسوء المعاملة، وانتهاكات الحق في الحياة".
ولطالما طالب الأكراد مرارا الدول المعنية باستعادة رعاياها من مخيم الهول، لكن دولا غربية عدة تلكأت في ذلك خشية تهديدات أمنية أو ردود فعل محلية، مما جعل المخيم يوصف مرارا بأنه "قنبلة موقوتة".
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
إيران تتحدث عن "مؤشرات مشجعة" في المفاوضات مع أمريكا
13:17 | 2026-02-22
تحديد موعد جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية
12:34 | 2026-02-22
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب سواحل ماليزيا
12:29 | 2026-02-22
إغلاق مخيم الهول في سوريا
12:20 | 2026-02-22
واشنطن تصدر توضيحا يحص تصريحات هاكابي: موقفنا لم يتغير
12:00 | 2026-02-22
أغنى من إيلون ماسك 100 ألف مرة.. خطأ تقني يحول شابة إلى أغنى شخص في التاريخ (صورة)
11:46 | 2026-02-22

