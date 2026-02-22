تحديد موعد جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية

حدد وزير خارجية ، موعد جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

وقال البوسعيدي "يسرني أن أؤكد أن المفاوضات بين وإيران ستعقد في جنيف الخميس المقبل".

الى ذلك، قال موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، إن "محادثات نووية مع مقررة يوم الخميس المقبل".

يشار الى أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية عقدتا خلال الأيام الماضية، جولة مفاوضات في مسقط وجنيف.