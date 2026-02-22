إيران تتحدث عن "مؤشرات مشجعة" في المفاوضات مع أمريكا

اعتبر الرئيس الإيراني ، الأحد، أن المفاوضات مع أسفرت عن مؤشرات مشجعة.​

وقال بزشكيان، "المفاوضات الأخيرة مع أسفرت عن تبادل مقترحات عملية ومؤشرات مشجعة". وأضاف الرئيس الإيراني "نراقب الإجراءات الأمريكية عن كثب واتخذنا جميع الاستعدادات اللازمة لأي سيناريو محتمل". يشار الى أن والولايات المتحدة الأمريكية عقدتا خلال الأيام الماضية، جولة مفاوضات في مسقط وجنيف.