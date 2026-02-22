روسيا تعلن إسقاط 130 طائرة مسيرة أوكرانية

أفادت بإسقاط 130 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية في غضون أربع ساعات اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيانها: "في يوم 22 فبراير، في الفترة بين الساعة 16:00 و20:00 بتوقيت ، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة في الجيش الروسي ودمرت 130 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين أوكرانية".

وأضاف البيان "بما في ذلك: 65 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و26 طائرة مسيرة فوق ، بما في ذلك 10 طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه مدينة موسكو، و20 طائرة مسيرة فوق ، و14 طائرة مسيرة فوق مقاطعة ، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة تفير، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة تولا".