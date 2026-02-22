الامارات تستنكر ما تضمنته قوائم الإحداثيات المودعة من العراق لدى الأمم المتحدة

وقالت في بيان تابعته ، ان "دولة الإمارات تتضامن بشكل كامل وثابت مع الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة"، مجددة "وقوفها إلى جانب في مواجهة أي مساس بسيادتها أو بمصالحها الوطنية".وشددت "على أنها تتابع بقلق بالغ واستنكار لما تضمنته قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية الشقيقة لدى ، وما قد يترتب عليها من مساس بحقوق دولة الكويت على مناطقها ومياهها البحرية، بما في ذلك فشت القيد وفشت العيج".وأكدت "على أهمية أن تأخذ جمهورية العراق بعين الاعتبار مسار العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، والتعامل مع هذه المسألة بروح المسؤولية والجدية، وفق قواعد ومبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية"، داعية "الى معالجة أي مسائل ذات صلة عبر الحوار البنّاء والقنوات الدبلوماسية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".