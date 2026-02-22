باكستان تعلن قتل 70 مسلحا على الحدود مع أفغانستان

وأعلنت باكستان أنها نفذت ضربات على سبعة معسكرات للمسلحين واصفة هذا العمل بأنه "رد انتقامي" على موجة أخيرة من التفجيرات الانتحارية في البلاد، وهي خطوة من شأنها أن تؤجج حدة التوترات بين البلدين الجارين.وفي تعليقات أدلى بها قبل فجر الأحد، كتب وزير الإعلام ترار على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الجيش نفذ ما وصفها بـ "عمليات انتقائية مبنية على معلومات استخباراتية" ضد سبعة معسكرات تابعة لحركة ، والجماعات المتحالفة معها.وقال إنه تم استهداف جماعة تابعة لتنظيم " " في أيضا.وفي السياق، ذكر نائب طلال أن الجيش استهدف مخابئ مسلحين باكستانيين يحملهم مسؤولية هجمات حديثة داخل البلاد، فيما رفضت هذا الادعاء.ولم يقدم طلال شودري أي دليل على مزاعمه وفق قناة "جيو نيوز"، قائلا إن ما لا يقل عن 70 مسلحا قتلوا في الضربات.وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية الرسمية لاحقا أن عدد القتلى ارتفع إلى 80 مسلحا.وردا على البيان الباكستاني، قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية عبر منصة "إكس"، "إن الهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، بمن فيهم نساء وأطفال"، واصفا مزاعم باكستان بقتل 70 مسلحا بأنها "غير دقيقة".وأفاد مولوي فضل مدير الأفغاني في ننكرهار، بأن 18 شخصا قتلوا وأصيب آخرون.كما قالت في بيان إن مناطق مدنية مختلفة في مقاطعتي ننكرهار وبكتيا شرق استهدفت بما في ذلك مدرسة دينية وعدد من المنازل، ووصف البيان الضربات بأنها انتهاك للسيادة والأجواء الأفغانية.