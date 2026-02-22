مقتل زعيم عصابة المخدرات في المكسيك

وذكرت صحف مكسيكية، نقلا عن مصادر حكومية، أن زعيم ، واسمه الحقيقي، نيميسيو أوسيجويرا سيرفانتس، قُتل اليوم الأحد في ولاية خاليسكو غرب البلاد.ووفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، كان رجل العصابات البالغ من العمر 59 عاما قائدا لجماعة أصبحت في السنوات الأخيرة أقوى وأشهر منظمة إجرامية في ، وهي "كارتل خاليسكو الجيل الجديد".وكانت قد عرضت مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل القبض على زعيم كارتل المخدرات المتهم بتهريب كميات هائلة من الكوكايين والفنتانيل والميثامفيتامين عبر حدودها الجنوبية.