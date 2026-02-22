في المكسيك.. اضطرابات في خمس ولايات بعد مقتل زعيم المخدرات

وأضافت الصحيفة: "أكد مسؤولون رفيعو المستوى لصحيفة ميلينيو أن إل مينشو قتل في خاليسكو خلال عملية عسكرية".ووفقا لعدد من وسائل الإعلام المكسيكية، فإن مركز الاضطرابات هو ولاية خاليسكو، حيث نفذت عملية أمنية فيدرالية في بلدية تابالبا صباح الأحد.وفي غوادالاخارا، وردت أنباء عن إحراق سيارات وإغلاق طرق على الطريق الدائري بيريفيريكو، وكذلك في أحياء تاباشينيس، وفالارتا، وألكالدي، وطريق كالزادا إنديبندنسيا السريع.وفي مدينة السياحية، وردت أنباء عن إغلاق طرق وإضرام حرائق في المركبات، كما وردت في وتابالبا أنباء عن إغلاق طرق وحرق سيارات.وامتدت الاضطرابات إلى المناطق المجاورة. ففي ولاية ميتشواكان غرب ، وردت أنباء عن إضرام حرائق في السيارات، مع إغلاق بعض الطرق في ، ومقاطعتي بوينافيستا وتيبالكاتبيك، أما في ولاية غواناخواتو، فوردت أنباء عن إضرام حرائق في المتاجر والسيارات.وفي ولاية ناياريت، أفيد بإغلاق طرق وهجمات إضرام حرائق في تبيك، بما في ذلك على طريق تبيك-مازاتلان السريع وبالقرب من لوس لوبوس، وكذلك في مدن أخرى بالإضافة إلى إغلاق طرق وهجمات متفرقة.وكانت تقارير أفادت بأن قوات الأمن المكسيكية قتلت أحد أكثر تجار المطلوبين في العالم، زعيم الكارتل المكسيكي المعروف باسم "ال مينشو".