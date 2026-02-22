الصفحة الرئيسية
تراجع بورصات الخليج وسط التوتر بين واشنطن وطهران
في المكسيك.. اضطرابات في خمس ولايات بعد مقتل زعيم المخدرات
دوليات
2026-02-22 | 14:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
118 شوهد
أفادت صحيفة "ميلينيو" بوقوع عمليات حرق سيارات واسعة النطاق وإغلاق طرق في خمس ولايات مكسيكية على الأقل، بعد مقتل زعيم كارتل خاليسكو للمخدرات الملقب بـ"إل مينشو".
وأضافت الصحيفة: "أكد مسؤولون رفيعو المستوى لصحيفة ميلينيو أن إل مينشو قتل في خاليسكو خلال عملية عسكرية".
ووفقا لعدد من وسائل الإعلام المكسيكية، فإن مركز الاضطرابات هو ولاية خاليسكو، حيث نفذت عملية أمنية فيدرالية في بلدية تابالبا صباح الأحد.
وفي غوادالاخارا، وردت أنباء عن إحراق سيارات وإغلاق طرق على الطريق الدائري بيريفيريكو، وكذلك في أحياء تاباشينيس، وفالارتا، وألكالدي، وطريق كالزادا إنديبندنسيا السريع.
وفي مدينة
بويرتو فالارتا
السياحية، وردت أنباء عن إغلاق طرق وإضرام حرائق في المركبات، كما وردت في
تالا
وتابالبا أنباء عن إغلاق طرق وحرق سيارات.
وامتدت الاضطرابات إلى المناطق المجاورة. ففي ولاية ميتشواكان غرب
المكسيك
، وردت أنباء عن إضرام حرائق في السيارات، مع إغلاق بعض الطرق في
زامورا
، ومقاطعتي بوينافيستا وتيبالكاتبيك، أما في ولاية غواناخواتو، فوردت أنباء عن إضرام حرائق في المتاجر والسيارات.
وفي ولاية ناياريت، أفيد بإغلاق طرق وهجمات إضرام حرائق في تبيك، بما في ذلك على طريق تبيك-مازاتلان السريع وبالقرب من
جسر
لوس لوبوس، وكذلك في مدن أخرى بالإضافة إلى إغلاق طرق وهجمات متفرقة.
وكانت تقارير أفادت بأن قوات الأمن المكسيكية قتلت أحد أكثر تجار
المخدرات
المطلوبين في العالم، زعيم الكارتل المكسيكي المعروف باسم "ال مينشو".
