بالأرقام.. الكشف عن تفاصيل الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط

دوليات

2026-02-22 | 15:05
بالأرقام.. الكشف عن تفاصيل الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط
المصدر:
روسيا اليوم
226 شوهد

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن الولايات المتحدة الأمريكية حشدت في الشرق الأوسط 16 قطعة حربية وما يصل إلى 40 ألف عسكري، إضافة إلى مئات الطائرات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كانت لدى الولايات المتحدة نحو 5 أجنحة من الطيران الحربي في المنطقة، يضم كل واحد منها نحو 70 طائرة في القواعد المنتشرة في الأردن والكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن القوات الأمريكية أضافت جناحين لتلك القوات، وهما على متن حاملتي الطائرات "أبراهام لينكولن" و"جيرالد فورد".

وقالت الصحيفة استنادا إلى بيانات جامعة تل أبيب، إن هناك ما لا يقل عن 66 طائرة أمريكية في قاعدة موفق السلطي في الأردن، بما فيها 18 طائرة من طراز "إف 35" و17 من نوع "إف 15" و8 طائرات من نوع "آ 10"، إضافة لطائرات التشويش الالكتروني وطائرات النقل.

وتشير البيانات من الأقمار الصناعية، التي أوردتها "فاينانشال تايمز" إلى زيادة عدد الطائرات في قاعدة جوية في السعودية.

وأفادت الصحيفة بأن مجموعة القوات الأمريكية في المنطقة تضم 16 سفينة حربية وسفينتي إسناد، ويبلغ عدد العسكريين المنتشرين في القواعد وعلى متن السفن نحو 40 ألف فرد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة قد تستخدم القوة العسكرية ضد إيران إن لم يتم "عقد صفقة" معها بشأن برنامج طهران النووي، الذي أجرت الولايات المتحدة وإيران مفاوضات بشأنه في الفترة الأخيرة.

وأعلنت إيران أنها تحتفظ بالحق في تخصيب اليورانيوم وتطوير برنامجها النووي للأغراض السلمية، مؤكدة أنها سترد على أي عمل عسكري ضدها.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
في المكسيك.. اضطرابات في خمس ولايات بعد مقتل زعيم المخدرات
14:51 | 2026-02-22
مقتل زعيم عصابة المخدرات في المكسيك
14:20 | 2026-02-22
باكستان تعلن قتل 70 مسلحا على الحدود مع أفغانستان
14:05 | 2026-02-22
روسيا تعلن إسقاط 130 طائرة مسيرة أوكرانية
13:45 | 2026-02-22
الامارات تستنكر ما تضمنته قوائم الإحداثيات المودعة من العراق لدى الأمم المتحدة
13:43 | 2026-02-22
إيران تتحدث عن "مؤشرات مشجعة" في المفاوضات مع أمريكا
13:17 | 2026-02-22

