بالأرقام.. الكشف عن تفاصيل الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط

وأشارت الصحيفة إلى أنه كانت لدى نحو 5 أجنحة من الطيران الحربي في المنطقة، يضم كل واحد منها نحو 70 طائرة في القواعد المنتشرة في والكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.وذكرت الصحيفة أن القوات الأمريكية أضافت جناحين لتلك القوات، وهما على متن حاملتي الطائرات "أبراهام " و" ".وقالت الصحيفة استنادا إلى بيانات ، إن هناك ما لا يقل عن 66 طائرة أمريكية في قاعدة موفق السلطي في الأردن، بما فيها 18 طائرة من طراز "إف 35" و17 من نوع "إف 15" و8 طائرات من نوع "آ 10"، إضافة لطائرات التشويش الالكتروني وطائرات النقل.وتشير البيانات من الأقمار الصناعية، التي أوردتها "فاينانشال تايمز" إلى زيادة عدد الطائرات في قاعدة جوية في .وأفادت الصحيفة بأن مجموعة القوات الأمريكية في المنطقة تضم 16 سفينة حربية وسفينتي إسناد، ويبلغ عدد العسكريين المنتشرين في القواعد وعلى متن السفن نحو 40 ألف فرد.وكان الرئيس الأمريكي ، أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة قد تستخدم القوة العسكرية ضد إن لم يتم "عقد صفقة" معها بشأن برنامج النووي، الذي أجرت الولايات المتحدة وإيران مفاوضات بشأنه في الفترة الأخيرة.وأعلنت إيران أنها تحتفظ بالحق في تخصيب اليورانيوم وتطوير برنامجها النووي للأغراض السلمية، مؤكدة أنها سترد على أي عمل عسكري ضدها.