الأمن الأمريكي يحدد هوية الرجل الذي حاول اقتحام مجمع ترامب

وقالت الصحيفة: "أوستن تاكر ، 21 عاما، من مدينة في ولاية كارولاينا الشمالية".ونقلت الصحيفة عن بيان هيئات الأمن، أن والدة الشاب المذكور أعلاه، أبلغت عن فقدانه في اليوم السابق.وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن جهاز الأمريكي، عن مقتل رجل في العشرينيات من عمره برصاص الخدمة السرية بعد محاولته اقتحام مجمع "مارالاغو" الخاص بالرئيس في فلوريدا بشكل غير قانوني.