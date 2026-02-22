مستشارون لترامب: الرئيس يميل لشن ضربة على إيران خلال أيام

كشف مستشارون للرئيس الأمريكي ، أن الأخير يميل لشن ضربة على خلال أيام.

ونقلت " تايمز" عن مستشارين لترامب، "الرئيس يميل لشن ضربة خلال أيام لإظهار ضرورة تخلي عن صنع سلاح نووي".

وأضافت "نيويورك تايمز"، " أبلغ مستشاريه أنه سيبقي إمكانية شن هجوم للإطاحة بالمرشد إذا لم تلب مطالب ".

وكان وزير خارجية حدد يوم الخميس المقبل، موعد جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في جنيف.