الخميس المقبل.. استئناف المفاوضات حول أوكرانيا في جنيف

وأضاف المصدر: "قد يتم استئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا في جنيف في وقت مبكر من يوم الخميس".وجرت المفاوضات حول تسوية الأزمة الأوكرانية في جنيف يومي 17 و18 شباط الحالي، بمشاركة وفود والولايات المتحدة وأوكرانيا.واستمرت المفاوضات نحو ست ساعات في اليوم الأول، ونحو ساعتين في اليوم الثاني، ووصف رئيس الوفد الروسي المحادثات بأنها صعبة ولكنها عملية، وبحسب قوله سيعقد اجتماع جديد بشأن التسوية الأوكرانية قريبا.