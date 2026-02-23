الخارجية الايرانية تقلل من دقة "التوصل لاتفاق" مع واشنطن: لا علم لنا بزيارة لاريجاني لعمان

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي انه "لا نؤكد التكهنات حول الاتفاق المؤقت وليس لها أساس"، مشيرا الى ان "حالياً نعمل على تدوين رؤيتنا وموقف في المفاوضات واضح حول المسألة النووية ورفع العقوبات".واكد انه "في حال كان الطرف الآخر جدي يمكن التفاؤل بالنتائج"، فيما اشار الى انه "لا معلومات لدي حول سفر لاريجاني إلى لتسليم الحزمة المقترحة من إيران للمفاوضات".ويأتي هذا بعد ان نقلت تقارير عن مصادر عمانية قولها انه من المرتقب أن يصل أمين الإيراني غداً إلى مسقط حاملاً ردّ بشأن الملف النووي الإيراني.ومن المؤمل ان تنعقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين واميركا يوم الخميس المقبل، فيما يعد بداية اليوم الاخير من المهلة التي منحها لايران والبالغة 15 يوما.