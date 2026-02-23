إلغاء جميع الرحلات الجوية في المكسيك

وأوقفت " إيرلاينز" جميع رحلاتها الأحد إلى وغوادالاخارا، مؤكدة في بيان أن السلامة هي الأولوية القصوى. كما ألغت خطوط "ساوث ويست" الجوية رحلاتها الأربع المجدولة من وإلى بويرتو فالارتا، مشيرة إلى أنها ستواصل تقييم الوضع المتطور.من جانبها، علقت خدماتها المتبقية إلى بويرتو فالارتا وغوادالاخارا ومازاتلان لبقية يوم الأحد، مع التأكيد على مراقبة الموقف وإجراء تغييرات إضافية عند الضرورة لضمان سلامة الركاب والموظفين. كما أوقفت "إير كندا" الكندية عملياتها مؤقتا في بويرتو فالارتا.وأصدرت عدة شركات طيران تنازلات سفر تسمح للركاب المتضررين بإعادة الحجز دون رسوم تغيير، مع عدم الإعلان عن إلغاءات إضافية حتى الآن.وتأتي هذه الإلغاءات بعد عملية نفذتها القوات المكسيكية فجر الأحد في بلدة تاباتلبا بولاية خاليسكو، استهدفت إل منشو، ضابط الشرطة السابق الذي تحول إلى زعيم أخطر كارتل في ، والذي تصفه السلطات الأمريكية بأنه المورد الرئيسي لمخدر الفنتانيل القاتل إلى .