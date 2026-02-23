عطلت المدارس والمواصلات.. عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة

وتسببت العاصفة بالفعل في تعطيل حركة السفر على طول الساحل الشرقي من إلى منطقة ،وألغت شركات الطيران آلاف الرحلات وحث المسؤولون السكان على البقاء بعيدا عن الطرق.وقالت إن الطقس الشتوي في شمال شرق البلاد قد يؤدي أيضا إلى إبطاء التعامل مع البريد والطرود ونقلها وتسليمها.وأمرت ، أكبر منطقة تعليمية في البلاد، بإغلاق المدارس العامة بسبب الثلوج، مع إلغاء جميع برامج التعليم عن بعد وبرامج ما بعد المدرسة.وأعلن رئيس بلدية المدينة زهران ممداني حالة الطوارئ وأمر بإخلاء الطرقات من المركبات غير الضرورية من مساء أمس الأحد حتى ظهر اليوم، قائلا إن الجرافات وفرق الطوارئ بحاجة إلى شوارع خالية مع تزايد تساقط الثلوج. وتخضع المدينة لأول تحذير من عاصفة ثلجية منذ 2017.وستغلق مكاتب المدينة أبوابها أمام الخدمات الشخصية، ويمكن لموظفي البلدية غير الضروريين العمل عن بُعد. وقال ممداني "أحث كل سكان على البقاء في منازلهم".وقالت حاكمة إنها حشدت 100 فرد من للمساعدة في لونج آيلاند ومدينة نيويورك ووادي هدسون السفلي، وهي المناطق المتوقع أن تتعرض للقدر الأكبر من الثلوج الكثيفة والرياح الساحلية. وأدت العاصفة أيضا إلى إغلاق في مانهاتن اليوم.