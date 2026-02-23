"ادعولي اتزوجها".. عاشق يوزع المياه والتمر على الصائمين مرفقة برسالة

وبين فعل الخير ورجاء الدعاء، لم يكن المشهد مجرد مبادرة عابرة، بل حكاية إنسان علّق أمنيته على أبواب السماء، وطلب من المارّين أن يكونوا شركاءه في الرجاء.إلا أن التعليقات التي رافقت القصة على مواقع التواصل الاجتماعي عكست تنوّع النظرة إلى الفعل ذاته؛ إذ تعامل البعض معه بعقل عملي، معتبرين أنه لو ادخر المال الذي يتصدق به كل عام لتمكّن من الزواج بها.في المقابل، ذكّر آخرون بأهمية الصدقة الخالصة البعيدة عن المنفعة، مستشهدين بمعاني الآية الكريمة: “إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً”، معتبرين أن طلب الدعاء قد يمس صفاء النية، فيما كانت غالبية التعليقات في صف الدعاء له بصدق بأن يتقبّل الله صدقته ويكتب له نصيبه.كما رأى بعض المتابعين في الأمر اختباراً للقدر، وأن النصيب إن كُتب سيأتي دون تعليق الأمل على دعوات الناس، بينما أضفى تعليق طريف لمسة خفيفة على القصة، إذ تمنى له الزواج، مشترطاً عليه مازحاً ألا يدعو عليهم إن تحققت أمنيته.وبعيداً عن الجدل، تبقى الصورة الأوضح لشاب جمع بين الصدقة والدعاء، بين العطاء والأمل، فلم يطلب مقابلاً مادياً، بل التمس دعوة صادقة قد تفتح باباً مغلقاً، وفي رمضان تحديداً، حيث تتقاطع النيات مع الرحمة، قد تكون كلمة “آمين” من قلب عابر سبباً في فرج قريب.