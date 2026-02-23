الخارجية الأميركية تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بيروت

وأوضح المسؤول في تصريح لشبكة " نيوز"، أن الوزارة تجري تقييماً مستمراً للبيئة الأمنية، وبناءً على أحدث مراجعة، تقرر تقليص الوجود الدبلوماسي ليقتصر على الموظفين الأساسيين فقط، مع الإبقاء على عمل السفارة من خلال الطاقم الرئيسي.وأشار إلى أن القرار يُعد إجراءً مؤقتاً يهدف إلى ضمان سلامة الموظفين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على قدرة السفارة على مواصلة عملياتها وتقديم المساعدة للمواطنين الأميركيين.