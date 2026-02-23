سانا: مقتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي بهجوم لداعش في الرقة

وقال مصدر للوكالة، أن "4 من عناصر قوى الأمن الداخلي قتلوا جراء هجوم إرهابي نفذته مجموعات تابعة لتنظيم على حاجز السباهية غرب مدينة ".واوضح، ان "الهجوم استهدف الحاجز"، مشيراً إلى أن "الجهات المختصة باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الهجوم".