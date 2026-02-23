الصفحة الرئيسية
فيديوهات
الاتحاد الأوروبي يخفض عدد دبلوماسيي البعثة الروسية
سانا: مقتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي بهجوم لداعش في الرقة
دوليات
2026-02-23 | 10:44
اعلنت وكالة
سانا
السورية، اليوم الاثنين، مقتل 4 من عناصر قوى الأمن الداخلي جراء هجوم إرهابي نفذته مجموعات تابعة لتنظيم
داعش
على حاجز السباهية غرب مدينة
الرقة
.
وقال مصدر للوكالة، أن "4 من عناصر قوى الأمن الداخلي قتلوا جراء هجوم إرهابي نفذته مجموعات تابعة لتنظ
يم
داعش
على حاجز السباهية غرب مدينة
الرقة
".
واوضح، ان "الهجوم استهدف الحاجز"، مشيراً إلى أن "الجهات المختصة باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الهجوم".
سوريا.. مقتل 4 عناصر من قوى الأمن بهجوم جنوب أدلب
13:18 | 2025-12-14
اللامي بشأن محاكم قوى الأمن الداخلي والعسكرية: انتهاك للدستور والعدالة ليست بالأوامر
10:24 | 2025-12-13
مقتل منتسب أمني بهجوم مسلح في بابل
13:55 | 2026-02-22
إيران: استشهاد عدد من عناصر الأمن في أعمال الشغب الليلة الماضية
03:16 | 2026-01-09
سوريا
داعش
الرقة
سورية
سانا
متنبئ جوي: استعدوا للغد
محليات
31.36%
09:14 | 2026-02-22
متنبئ جوي: استعدوا للغد
09:14 | 2026-02-22
طقس العراق.. امطار تحضيرية لـ4 ايام استعدادا لـ"عودة الشتاء"
أخبار الطقس
25.96%
01:16 | 2026-02-22
طقس العراق.. امطار تحضيرية لـ4 ايام استعدادا لـ"عودة الشتاء"
01:16 | 2026-02-22
خبر سار للموظفين
محليات
22.48%
07:47 | 2026-02-22
خبر سار للموظفين
07:47 | 2026-02-22
استقرار على ارتفاع.. اخر تحديث اسعار الدولار
اقتصاد
20.2%
02:43 | 2026-02-22
استقرار على ارتفاع.. اخر تحديث اسعار الدولار
02:43 | 2026-02-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-23
تاخذ لو تنطي؟
العطاء والغيرة العراقية في الأعظمية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٦ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-23
تاخذ لو تنطي؟
العطاء والغيرة العراقية في الأعظمية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٦ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-23
الله بالخير
الخير رح يدق بابكم وين ما كنتوا! - اللّه بالخير - الحلقة ٦ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-23
الله بالخير
الخير رح يدق بابكم وين ما كنتوا! - اللّه بالخير - الحلقة ٦ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-23
سوشيل رمضان
جدل حول التعيين وفرص العمل - سوشيل رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
سوشيل رمضان
جدل حول التعيين وفرص العمل - سوشيل رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
جولة رمضانية
منطقة حيدر خان - جولة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
جولة رمضانية
منطقة حيدر خان - جولة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
حديث رمضان
الجـ. رائم الالكترونية - حديث رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-02-23
حديث رمضان
الجـ. رائم الالكترونية - حديث رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-02-23
رمضان والناس
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
رمضان والناس
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
من الأخير في رمضان
الصقور.. سبات فوق خطوط النار - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-22
من الأخير في رمضان
الصقور.. سبات فوق خطوط النار - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-22
ليلة رمضانية
النجم كرار نوري - ليلة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-22
ليلة رمضانية
النجم كرار نوري - ليلة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-22
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٥ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-22
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٥ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-23
تاخذ لو تنطي؟
العطاء والغيرة العراقية في الأعظمية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٦ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-23
تاخذ لو تنطي؟
العطاء والغيرة العراقية في الأعظمية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٦ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-23
الله بالخير
الخير رح يدق بابكم وين ما كنتوا! - اللّه بالخير - الحلقة ٦ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-23
الله بالخير
الخير رح يدق بابكم وين ما كنتوا! - اللّه بالخير - الحلقة ٦ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-23
سوشيل رمضان
جدل حول التعيين وفرص العمل - سوشيل رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
سوشيل رمضان
جدل حول التعيين وفرص العمل - سوشيل رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
جولة رمضانية
منطقة حيدر خان - جولة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
جولة رمضانية
منطقة حيدر خان - جولة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
حديث رمضان
الجـ. رائم الالكترونية - حديث رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-02-23
حديث رمضان
الجـ. رائم الالكترونية - حديث رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-02-23
رمضان والناس
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
رمضان والناس
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
من الأخير في رمضان
الصقور.. سبات فوق خطوط النار - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-22
من الأخير في رمضان
الصقور.. سبات فوق خطوط النار - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-22
ليلة رمضانية
النجم كرار نوري - ليلة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-22
ليلة رمضانية
النجم كرار نوري - ليلة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-22
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٥ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-22
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٥ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-22
الاتحاد الأوروبي يخفض عدد دبلوماسيي البعثة الروسية
12:27 | 2026-02-23
اعلامي سعودي مهددا العراق: كان عليه أن يعي درس 1990 جيداً
11:59 | 2026-02-23
العقوبات ضد روسيا.. الاتحاد الأوروبي يفشل في تمرير الحزمة الـ20
11:30 | 2026-02-23
"انتظروا وشاهدوا".. رسالة مجهولة على الهواتف تثير القلق بإيران
10:58 | 2026-02-23
ترامب يهدد بتعريفات "عالية" بحق هذه الدول
10:28 | 2026-02-23
الخارجية الأميركية تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بيروت
09:49 | 2026-02-23
