العقوبات ضد روسيا.. الاتحاد الأوروبي يفشل في تمرير الحزمة الـ20

وقالت كالاس في أعقاب اجتماع وزراء خارجية : "للأسف، لم نتوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة العشرين من العقوبات.. لكن العمل مستمر"، مشيرة إلى أن تعمل مع سلوفاكيا وهنغاريا لإيجاد حل لرفع الحظر.من جانبه، كشف وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري أن بلاده عرقلت الحزمة العشرين من العقوبات ضد ، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو لأوكرانيا، بسبب استمرار في عرقلة مرور النفط الروسي إلى بلاده عبر خط أنابيب "دروجبا".وجاءت تصريحات سيارتو عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد، مؤكدا أن بلاده لن توافق على أي حزمة عقوبات جديدة أو مساعدات مالية لكييف ما لم تعالج أوكرانيا مشكلة عبور النفط.وأضافت كالاس: "نواصل العمل مع الزملاء من هنغاريا وسلوفاكيا على مستويات مختلفة للمضي قدما بهذه الحزمة"، في إشارة إلى المساعي الأوروبية لإقناع بودابست وبراتيسلافا بالتراجع عن موقفهما المعرقل.وكانت بودابست قد حذرت مسبقا من أنها قد تستخدم حق النقض "الفيتو" ضد قرارات الاتحاد الأوروبي هذه بسبب تعليق أوكرانيا عبور النفط عبر خط أنابيب دروجبا.وصرحت الحكومة الهنغارية بأنها لن تسمح بأي قرارات من الاتحاد الأوروبي تصب في مصلحة أوكرانيا حتى يستأنف تدفق النفط الخام الروسي إلى مصافي التكرير الهنغارية.