اعلامي سعودي مهددا العراق: كان عليه أن يعي درس 1990 جيداً

وقال الشريان في تدوينة على منصة (X) تابعتها ، "كان على أن يعي درس 1990 جيداً".وأضاف " يصعب كسرها".وسلمت الكويت السلطات العراقية مذكرة احتجاج رسمية، "في ضوء قيام جمهورية العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخارطة لدى ، تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية".وكانت قد أعلنت في وقت سابق أنها أودعت قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمناطق البحرية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.