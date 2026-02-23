الاتحاد الأوروبي يخفض عدد دبلوماسيي البعثة الروسية

وقالت كالاس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية : "لقد اتخذت قرارا بتخفيض الحد الأقصى لعدد أفراد البعثة الروسية لدى الاتحاد الأوروبي إلى 40 شخصا".وجاء القرار بعد أن أعلنت كالاس فشل وزراء خارجية الاتحاد في الاتفاق على اعتماد الحزمة العشرين من العقوبات بحلول 24 فبراير، بسبب اعتراضات من هنغاريا وسلوفاكيا.وسبق أن كشف سفير لدى ميشكوف أن بعض تسعى إلى تفعيل ضرورة الإبلاغ عن تحركات الدبلوماسيين الروس إلى شكل يتطلب إذنا مسبقا، واصفا ذلك بأنه "إجراء تمييزي".