تحذير أوروبي يخص أمريكا وإيران: تقتربان من الحرب

وحذرت كالاس من مخاطر ومغبة التصعيد العسكري المحتمل بين وإيران.

وأضافت: "تقترب الولايات المتحدة وإيران بشكل خطير من إشعال فتيل الحرب. بينما نافذة الدبلوماسية باتت ضيقة للغاية، وبالطبع لدينا مخاوف كثيرة بشأن ، فأي تدخل عسكري محفوف بعواقب يصعب السيطرة عليها".



وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ذكرت صحيفة تايمز، نقلا عن أشخاص مطلعين على المناقشات، أن الرئيس الأمريكي ينظر في احتمال توجيه ضربة واسعة النطاق على إيران إذا فشلت المفاوضات أو الضربة المحدودة الأولية في تحقيق النتائج المرجوة.



ويوم الجمعة الماضي، قال الرئيس الأمريكي، ردا على سؤال حول ما إذا كان يخطط لشن ضربات محدودة ضد إيران، إنه يدرس هذا الاحتمال.



وفي الوقت نفسه، صرح المتحدث باسم بقائي في وقت سابق بأن إيران ستعتبر حتى "ضربة محدودة" من جانب الولايات المتحدة عملا عدوانيا.