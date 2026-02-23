الصفحة الرئيسية
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
جولة رمضانية
من
03:40 PM
الى
03:59 PM
LIVE
الجيش الأمريكي يعلن قصف "سفينة مخدرات" في البحر الكاريبي
المزيد
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
بينهم 7 أطفال.. 15 ضحية في حادث تحطم مروحية عسكرية في بيرو
دوليات
2026-02-23 | 12:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
42 شوهد
تحطمت مروحية تابعة للجيش البيروفي في منطقة أريكويبا، مماأسفر عن
مصرع
جميع من كانوا على متنها وعددهم 15 شخصا، من بينهم سبعة أطفال.
وأكد بيان أصدرته
القوات الجوية
البيروفية اليوم العثور على المروحية المنكوبة. وجاء في البيان: "بعد جهد بحث مكثف نفذ اليوم، الاثنين 23 فبراير، تمكنت دوريات
القوات الخاصة
، بالتنسيق مع
الشرطة الوطنية
، من تحديد موقع الطائرة - وهي مروحية من طراز "MI-17" التي فقد الاتصال اللاسلكي بها في وقت متأخر من يوم أمس".
وأكد أنه "تم العثور عليها في محيط بلدة تشالا فييخو، منطقة تشالا، مقاطعة كارافيلي، منطقة أريكويبا."
كما جاء في البيان عن الطائرة: "كانت المروحية تُستخدم في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، مثل تقديم الدعم للمجتمعات المتضررة من الفيضانات والكوارث الأخرى في أريكويبا.
وكان من المقرر أيضا أن تشارك في دورة تدريب على القفز بالمظلات لطلاب أكاديمية القوات الجوية البيروفية".
كما أكد الجنرال أنطونيو ألفريدو لامادريد ألياغا، رئيس شرطة منطقة أريكويبا، العثور على المروحية وموت جميع من كانوا على متنها.
وقال: "عثروا على المروحية وجميع أفراد الطاقم والركاب متوفين. يتم بالفعل نشر أفراد من
مديرية التحقيقات
الجنائية، بالإضافة إلى فرق الطب الشرعي للقيام بنقل الجثث".
وكانت القوات الجوية البيروفية قد أطلقت عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق بعد فقدان الاتصال بالمروحية من
طراز مي-17، التي كانت في رحلة من مدينة بيسكو إلى تشالا في منطقة أريكويبا. وقد اختفت المروحية من على شاشات الرادار حوالي الساعة 4:30 مساء بالتوقيت المحلي أمس الأحد.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
تحطم
مروحية
اللبرو
مديرية التحقيقات
مديرية التحقيق
الشرطة الوطنية
القوات الجوية
القوات الخاصة
كانو
بيرو
اراف
متنبئ جوي: استعدوا للغد
محليات
30.37%
09:14 | 2026-02-22
متنبئ جوي: استعدوا للغد
09:14 | 2026-02-22
طقس العراق.. امطار تحضيرية لـ4 ايام استعدادا لـ"عودة الشتاء"
أخبار الطقس
25.32%
01:16 | 2026-02-22
طقس العراق.. امطار تحضيرية لـ4 ايام استعدادا لـ"عودة الشتاء"
01:16 | 2026-02-22
خبر سار للموظفين
محليات
24.36%
07:47 | 2026-02-22
خبر سار للموظفين
07:47 | 2026-02-22
استقرار على ارتفاع.. اخر تحديث اسعار الدولار
اقتصاد
19.94%
02:43 | 2026-02-22
استقرار على ارتفاع.. اخر تحديث اسعار الدولار
02:43 | 2026-02-22
المزيد
