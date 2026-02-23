بينهم 7 أطفال.. 15 ضحية في حادث تحطم مروحية عسكرية في بيرو

وأكد بيان أصدرته البيروفية اليوم العثور على المروحية المنكوبة. وجاء في البيان: "بعد جهد بحث مكثف نفذ اليوم، الاثنين 23 فبراير، تمكنت دوريات ، بالتنسيق مع ، من تحديد موقع الطائرة - وهي مروحية من طراز "MI-17" التي فقد الاتصال اللاسلكي بها في وقت متأخر من يوم أمس".وأكد أنه "تم العثور عليها في محيط بلدة تشالا فييخو، منطقة تشالا، مقاطعة كارافيلي، منطقة أريكويبا."كما جاء في البيان عن الطائرة: "كانت المروحية تُستخدم في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، مثل تقديم الدعم للمجتمعات المتضررة من الفيضانات والكوارث الأخرى في أريكويبا.وكان من المقرر أيضا أن تشارك في دورة تدريب على القفز بالمظلات لطلاب أكاديمية القوات الجوية البيروفية".كما أكد الجنرال أنطونيو ألفريدو لامادريد ألياغا، رئيس شرطة منطقة أريكويبا، العثور على المروحية وموت جميع من كانوا على متنها.وقال: "عثروا على المروحية وجميع أفراد الطاقم والركاب متوفين. يتم بالفعل نشر أفراد من الجنائية، بالإضافة إلى فرق الطب الشرعي للقيام بنقل الجثث".وكانت القوات الجوية البيروفية قد أطلقت عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق بعد فقدان الاتصال بالمروحية منطراز مي-17، التي كانت في رحلة من مدينة بيسكو إلى تشالا في منطقة أريكويبا. وقد اختفت المروحية من على شاشات الرادار حوالي الساعة 4:30 مساء بالتوقيت المحلي أمس الأحد.