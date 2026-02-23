المكسيك.. 74 شخصا لقوا حتفهم منذ مقتل "إل مينتشو"

وفي وقت سابق، أكد وزير الأمن المكسيكي عمر حرفوش أن 25 عنصرا من الأمن لقوا حتفهم في هجمات خاليسكو خلال القضاء على نيميسيو أوسيغويرا سيرفانتس "إل مينتشو" زعيم عصابة "خاليسكو نيو جينيريشن".وقد أصيب أوسيغويرا وتوفي أثناء نقله جوا إلى مكسيكو سيتي.وكان "إل مينتشو" زعيم أكثر عصابة مطلوبة لدى السلطات في ، وتم رصد مكافأة 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض عليه. وأثار مقتله خلال الهجمات موجات من العنف في أنحاء المكسيك، حيث شنت عصابات عمليات تخريب وعنف بهدف الثأر له.