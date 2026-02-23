الصفحة الرئيسية
فيديوهات
الجيش الأمريكي يعلن قصف "سفينة مخدرات" في البحر الكاريبي
في نيويورك.. إلغاء أكثر من 2500 رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية
دوليات
2026-02-23 | 13:05
دوليات
2026-02-23 | 13:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
50 شوهد
أفادت
إدارة الطيران الفيدرالية
وهيئة موانئ
نيويورك
ونيوجيرسي، اليوم الاثنين، بأنه تم إلغاء أكثر من 2500 رحلة جوية في نيويورك بسبب العاصفة الثلجية.
ووفقا لتحديث صدر في الساعة الثامنة صباحا من
إدارة الطيران الفيدرالية
وهيئة موانئ
نيويورك
ونيوجيرسي، تم في
مطار جون إف كينيدي
إلغاء 1087 رحلة، وفي
مطار لاغوارديا
1025 رحلة، وفي مطار نيوارك 861 رحلة.
وأكدت
إدارة الطيران
أنه لا توجد رحلات وصول أو مغادرة متبقية في أي من المطارات.
ودعت في تحديثها إلى عدم التوجه إلى المطار إلا إذا أكدت شركة الطيران أن الرحلة قيد الإقلاع.
وأفادت بأنه ينبغي على المسافرين عدم التوجه إلى المطار إلا بعد تلقيهم تأكيدا من شركة الطيران يفيد بأن رحلتهم ستُقلع، كما ينبغي عليهم التحقق من حالة رحلاتهم مباشرة مع شركة الطيران قبل مغادرة منازلهم.
ولفتت إلى أنه من المتوقع حدوث تأخيرات مستمرة بسبب محدودية وسائل النقل حول المطارات.
وتهيأ للعاصفة عشرات ملايين الأمريكيين من
العاصمة واشنطن
حتى ولاية
ماين
في الشمال، مع توقع تساقط ثلوج تصل سماكتها في بعض المناطق إلى نحو 60 سنتيمترا.
ونبهت
الهيئة الوطنية
للأرصاد الجوية إلى أن عاصفة ثلجية ستضرب منطقة تمتد من ميريلاند إلى
جنوب شرق
نيو إنغلاند، ما سيجعل التنقلات بالغة الخطورة.
عاصفة ثلجية تشل الحياة في 18 ولاية أمريكية وتؤدي لإلغاء آلاف الرحلات
02:26 | 2026-01-24
العواصف الثلجية تؤخر 50 رحلة جوية في مطارات موسكو
16:51 | 2025-12-25
كامتشاتكا الروسية تشهد أسوأ عاصفة ثلجية: الثلوج وصلت الطابق الثاني من المنازل!
07:12 | 2026-01-19
عاصفة ثلجية تشل الحياة في اميركا.. و اكثر من 600 الف منزل بلا كهرباء
00:52 | 2026-01-27
نيويورك
عاصفة ثلجية
إدارة الطيران الفيدرالية
مطار جون إف كينيدي
مطار لاغوارديا
الهيئة الوطنية
العاصمة واشنطن
إدارة الطيران
ضرب منطقة
جنوب شرق
الجيش الأمريكي يعلن قصف "سفينة مخدرات" في البحر الكاريبي
15:35 | 2026-02-23
روسيا تعلن إسقاط 45 مسيرة أوكرانية فوق مناطقها
15:01 | 2026-02-23
المكسيك.. موجة العنف تهدد مباريات مونديال 2026
14:31 | 2026-02-23
موسكو تدعو واشنطن لعدم ضرب منشآت إيران النووية
14:20 | 2026-02-23
الأمم المتحدة تعلن مقتل 13 مدنيا بغارات باكستانية على أفغانستان
14:03 | 2026-02-23
ترامب يصر على المزيد من المفاوضات مع إيران
13:29 | 2026-02-23
