في نيويورك.. إلغاء أكثر من 2500 رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية​

أفادت وهيئة موانئ ونيوجيرسي، اليوم الاثنين، بأنه تم إلغاء أكثر من 2500 رحلة جوية في نيويورك بسبب العاصفة الثلجية.

ووفقا لتحديث صدر في الساعة الثامنة صباحا من وهيئة موانئ ونيوجيرسي، تم في إلغاء 1087 رحلة، وفي 1025 رحلة، وفي مطار نيوارك 861 رحلة.

وأكدت أنه لا توجد رحلات وصول أو مغادرة متبقية في أي من المطارات.



ودعت في تحديثها إلى عدم التوجه إلى المطار إلا إذا أكدت شركة الطيران أن الرحلة قيد الإقلاع.



وأفادت بأنه ينبغي على المسافرين عدم التوجه إلى المطار إلا بعد تلقيهم تأكيدا من شركة الطيران يفيد بأن رحلتهم ستُقلع، كما ينبغي عليهم التحقق من حالة رحلاتهم مباشرة مع شركة الطيران قبل مغادرة منازلهم.



ولفتت إلى أنه من المتوقع حدوث تأخيرات مستمرة بسبب محدودية وسائل النقل حول المطارات.



وتهيأ للعاصفة عشرات ملايين الأمريكيين من حتى ولاية في الشمال، مع توقع تساقط ثلوج تصل سماكتها في بعض المناطق إلى نحو 60 سنتيمترا.



ونبهت للأرصاد الجوية إلى أن عاصفة ثلجية ستضرب منطقة تمتد من ميريلاند إلى نيو إنغلاند، ما سيجعل التنقلات بالغة الخطورة.



