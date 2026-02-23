الأمم المتحدة تعلن مقتل 13 مدنيا بغارات باكستانية على أفغانستان

وقالت بعثة لتقديم المساعدة إلى إنها تلقت تقارير موثوقة تفيد بأن الغارات الجوية التي شنتها باكستان خلال الليل بين 21 و22 فبراير أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا وإصابة سبعة آخرين في منطقتي بهسود وخوجياني بإقليم ننكرهار.وتزيد الحصيلة المعلنة من المخاوف من تجدد أعمال العنف بين الجارتين، مما يهدد وقف إطلاق النار الهش على امتداد حدودهما البالغ طولها 2600 كيلومتر ويزيد من توتر العلاقات بين الجانبين اللذين يتبادلان الاتهامات بشأن أعمال عنف مسلح.وأعلن المتحدث باسم في وقت سابق عن مقتل أو إصابة العشرات في الغارات، التي استهدفت أيضا مواقع في إقليم باكتيكا.واستنكرت الضربات ووصفتها بأنها انتهاك للسيادة والقانون الدولي، قائلة إن "ردا مناسبا ومتزنا سيتخذ في الوقت المناسب".وقالت إنها استدعت سفير باكستان.من جهتها، قالت في منشور على منصة "إكس" إن العملية التي استندت إلى معلومات المخابرات استهدفت سبعة معسكرات تابعة للطالبان الباكستانية وتنظيم " " في وإنها تملك "أدلة قاطعة" على أن الهجمات المسلحة على باكستان وجهتها قيادات متمركزة في أفغانستان.