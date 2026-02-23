موسكو تدعو واشنطن لعدم ضرب منشآت إيران النووية

وأكد الدبلوماسي الروسي استعداد بلاده لتقديم المساعدة اللازمة لاستئناف البحث عن حلول دبلوماسية.وذكرت أن لوبينسكي ألقى، اليوم الاثنين، كلمة في جنيف خلال اجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء الدفاع عن .ونقلت الوزارة عن لوبينسكي قوله: "ندعو وحلفاءها إلى التخلي عن خططهم لضرب المنشآت النووية السلمية الإيرانية. ونحث بشدة على تقديم ضمانات قاطعة بعدم وقوع أي مواجهة عسكرية لاحقا".