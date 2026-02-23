روسيا تعلن إسقاط 45 مسيرة أوكرانية فوق مناطقها

أفادت بأن وسائط الدفاع الجوي المناوبة بالجيش الروسي تمكنت من اعتراض وإسقاط 45 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي خلال 5 ساعات.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن الدفاع الجوي أسقط المسيرات الجوية المعادية فوق أربع مناطق روسية وبحرَي الأسود وآزوف في النصف الثاني من يوم الاثنين.



وقالت الوزارة في بيانها: "في يوم 23 فبراير من هذا العام، في الفترة بين الساعة 15:00 و20:00 بتوقيت ، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 45 مسيرة جوية معادية من طراز الطائرات ".