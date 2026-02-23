الجيش الأمريكي يعلن قصف "سفينة مخدرات" في البحر الكاريبي

وقالت للجيش الأمريكي في بيان: "بتوجيه من قائد الجنرال فرانسيس ، نفذت الرمح الجنوبي ضربة عسكرية قاتلة على سفينة تابعة لمنظمات مصنفة إرهابية".

وأضاف البيان: "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تعبر طرق تهريب مخدرات معروفة في منطقة ".



وأشارت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي إلى أن "السفينة كانت متورطة في عمليات تهريب مخدرات".



كما أكدت "مقتل ثلاثة من تجار خلال هذه العملية، ولم يصب أي من القوات العسكرية الأمريكية بأذى".