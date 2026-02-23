ترامب يتحدث عن "يوم سيء" لإيران بدون اتفاق

توعد الرئيس الأمريكي ، بـ"يوم سيء" لإيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال في كلمة له، "سيكون يوما سيئا للغاية لإيران إذا لم نتوصل إلى اتفاق"، موضحا "أنا من يتخذ القرار وأفضل التوصل لاتفاق وإذا لم نتمكن من ذلك فسيكون يوما سيئا للغاية لإيران".

وأضاف "الأخبار المضللة المنتشرة التي تدعي أن الجنرال دانيال كين عارض دخولنا في حرب مع محض افتراء".

ولفت الى أنه "كل ما نشر عن حرب محتملة مع إيران كتب بشكل خاطئ"، مضيفا "الجنرال كين كغيره لا يرغب في الحرب لكنه يرى النصر سهلا إذا اتخذنا قرارا بمواجهة إيران عسكريا".