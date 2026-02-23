البنتاغون يحذر ترامب من مخاطر حملة عسكرية ضد إيران

وذكرت "وول " أن البنتاغون حذر من أن الخطط المطروحة تحمل في طياتها مخاطر جسيمة.وأشار القادة العسكريون إلى أن خطط الحرب قيد الدراسة تنطوي على مخاطر تشمل خسائر في صفوف القوات الأمريكية والحليفة، واستنزاف الدفاعات الجوية، وإرهاق القوات.وقاد هذه التحذيرات الجنرال دان كاين رئيس هيئة الأركان المشتركة، خلال اجتماعات داخل البنتاغون ومع .وذكر مسؤولون حاليون وسابقون أن قادة عسكريين آخرين شاركوا كاين مخاوفه، معتبرين أن تقديم تقديرات دقيقة للخسائر البشرية والتكاليف اللوجستية هو جزء أصيل من دور الأركان المشتركة قبل أي عملية عسكرية.وتتراوح الخيارات العسكرية التي تدرسها ما بين ضربات محدودة وأولية تستهدف منشآت محددة، وحملة جوية مطولة تستمر أياما بهدف تقويض النظام الإيراني.وأوضح المسؤولون أن الحملة المطولة تحديدا قد تؤدي إلى نفاد مخزونات الذخائر الحيوية وصواريخ الدفاع الجوي.وهذا النقص قد لا يعيق حماية الشركاء الإقليميين من رد فعل إيراني فحسب، بل قد يؤثر أيضا على الجاهزية الأمريكية لأي صراع مستقبلي، وفق الصحيفة.