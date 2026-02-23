طهران تنفي مطالبة العراق لطلابه بمغادرة إيران

نفت وكالة "تسنيم" الإيرانية صحة الأنباء المتداولة حول صدور طلب رسمي من يدعو جميع الطلاب العراقيين إلى مغادرة فورا.

​

وأكدت الوكالة أن هذه المعلومات "عارية من ".

وأفادت متابعات المستشارية الثقافية لجمهورية في بأن الإشعار المتداول "مزيف"، وأن لم تصدر أي إعلان يطلب من طلابها مغادرة إيران.



يُشار إلى أن قرابة 80 ألف طالب عراقي يدرسون في الجامعات الإيرانية، نحو 95% منهم على نفقتهم الخاصة، وفقا لتصريحات سابقة للمستشار الثقافي العراقي في إيران.