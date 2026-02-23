الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الله بالخير
من
07:15 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موسكو وواشنطن تبحثان في جنيف معاهدة نووية جديدة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556910-639074813087180016.jpg
موسكو وواشنطن تبحثان في جنيف معاهدة نووية جديدة
دوليات
2026-02-23 | 17:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
35 شوهد
كشف مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية أن وفدي
الولايات المتحدة
وروسيا التقيا في جنيف لبدء مناقشات حول نسخة متعددة الأطراف جديدة من معاهدة الحد من الأسلحة النووية.
وكتبت وكالة "رويترز": "أجرت
الولايات المتحدة
يوم الاثنين اجتماعا في جنيف مع الوفد الروسي وستلتقي يوم الثلاثاء مع الوفد الصيني للتفاوض بشأن إبرام معاهدة محتملة متعددة الأطراف للحد من الأسلحة النووية".
وكان وزير الخارجية الروسي
سيرغي لافروف
قد صرح في وقت سابق من فبراير أن
روسيا
مستعدة لمناقشة قضايا الأمن مع الولايات المتحدة في إطار الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي، وتنتظر حتى تصبح الولايات المتحدة مستعدة لذلك.
وأعلن
الممثل الدائم
للولايات المتحدة لدى
الأمم المتحدة
مايك والتز
، الأسبوع الماضي، رغبة
واشنطن
في إدراج
الصين
في نسخة محدثة من معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة نيو ستارت) إلى جانب روسيا، وربما إضافة دول أخرى، مما يجعلها متعددة الأطراف.
يُذكر أن معاهدة نيو ستارت قد انتهت صلاحيتها في 5 شباط الماضي، وكان الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
قد أعلن سابقا أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الواردة في الوثيقة لمدة عام، شريطة أن ترد الولايات المتحدة بالمثل.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
بغداد وواشنطن تبحثان التعاون بملف "السجناء" بعد نقلهم من سوريا
12:40 | 2026-01-27
بغداد وواشنطن تبحثان مسار تشكيل الحكومة وتوترات المنطقة
11:41 | 2026-01-15
بغداد وواشنطن تبحثان الوضع الإقليمي والدولي
09:38 | 2026-01-14
ترامب يدعو لصياغة معاهدة جديدة بدل "ستارت"
14:23 | 2026-02-05
موسكو
واشنطن
الولايات المتحدة
فلاديمير بوتين
الأمم المتحدة
الممثل الدائم
سيرغي لافروف
مايك والتز
فلاديمير
لافروف
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
متنبئ جوي: استعدوا للغد
محليات
29.89%
09:14 | 2026-02-22
متنبئ جوي: استعدوا للغد
09:14 | 2026-02-22
خبر سار للموظفين
محليات
25.18%
07:47 | 2026-02-22
خبر سار للموظفين
07:47 | 2026-02-22
طقس العراق.. امطار تحضيرية لـ4 ايام استعدادا لـ"عودة الشتاء"
أخبار الطقس
25.15%
01:16 | 2026-02-22
طقس العراق.. امطار تحضيرية لـ4 ايام استعدادا لـ"عودة الشتاء"
01:16 | 2026-02-22
استقرار على ارتفاع.. اخر تحديث اسعار الدولار
اقتصاد
19.78%
02:43 | 2026-02-22
استقرار على ارتفاع.. اخر تحديث اسعار الدولار
02:43 | 2026-02-22
المزيد
أحدث الحلقات
رمضان والناس
منطقة الكسرة - رمضان والناس - الحلقة ٦ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-23
رمضان والناس
منطقة الكسرة - رمضان والناس - الحلقة ٦ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-23
من الأخير في رمضان
المالكي المحروم يلقي حملة السـ لاح خارج المعادلة - من الأخير في رمضان - حلقة ٥ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-23
من الأخير في رمضان
المالكي المحروم يلقي حملة السـ لاح خارج المعادلة - من الأخير في رمضان - حلقة ٥ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-23
ليلة رمضانية
المخرج والكاتب علي فاضل - ليلة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-23
ليلة رمضانية
المخرج والكاتب علي فاضل - ليلة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-23
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٦ - بادرت لإبن عمّي وازوجته! | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-23
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٦ - بادرت لإبن عمّي وازوجته! | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-23
بال 90
شارع الكفاح - بال90 - الحلقة ٦ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-23
بال 90
شارع الكفاح - بال90 - الحلقة ٦ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-23
تاخذ لو تنطي؟
العطاء والغيرة العراقية في الأعظمية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٦ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-23
تاخذ لو تنطي؟
العطاء والغيرة العراقية في الأعظمية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٦ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-23
الله بالخير
الخير رح يدق بابكم وين ما كنتوا! - اللّه بالخير - الحلقة ٦ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-23
الله بالخير
الخير رح يدق بابكم وين ما كنتوا! - اللّه بالخير - الحلقة ٦ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-23
سوشيل رمضان
جدل حول التعيين وفرص العمل - سوشيل رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
سوشيل رمضان
جدل حول التعيين وفرص العمل - سوشيل رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
الأكثر مشاهدة
رمضان والناس
منطقة الكسرة - رمضان والناس - الحلقة ٦ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-23
رمضان والناس
منطقة الكسرة - رمضان والناس - الحلقة ٦ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-23
من الأخير في رمضان
المالكي المحروم يلقي حملة السـ لاح خارج المعادلة - من الأخير في رمضان - حلقة ٥ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-23
من الأخير في رمضان
المالكي المحروم يلقي حملة السـ لاح خارج المعادلة - من الأخير في رمضان - حلقة ٥ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-23
ليلة رمضانية
المخرج والكاتب علي فاضل - ليلة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-23
ليلة رمضانية
المخرج والكاتب علي فاضل - ليلة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-23
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٦ - بادرت لإبن عمّي وازوجته! | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-23
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٦ - بادرت لإبن عمّي وازوجته! | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-23
بال 90
شارع الكفاح - بال90 - الحلقة ٦ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-23
بال 90
شارع الكفاح - بال90 - الحلقة ٦ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-23
تاخذ لو تنطي؟
العطاء والغيرة العراقية في الأعظمية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٦ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-23
تاخذ لو تنطي؟
العطاء والغيرة العراقية في الأعظمية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٦ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-23
الله بالخير
الخير رح يدق بابكم وين ما كنتوا! - اللّه بالخير - الحلقة ٦ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-23
الله بالخير
الخير رح يدق بابكم وين ما كنتوا! - اللّه بالخير - الحلقة ٦ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-23
سوشيل رمضان
جدل حول التعيين وفرص العمل - سوشيل رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
سوشيل رمضان
جدل حول التعيين وفرص العمل - سوشيل رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
اخترنا لك
طهران تنفي مطالبة العراق لطلابه بمغادرة إيران
17:05 | 2026-02-23
البنتاغون يحذر ترامب من مخاطر حملة عسكرية ضد إيران
16:48 | 2026-02-23
ترامب يتحدث عن "يوم سيء" لإيران بدون اتفاق
16:15 | 2026-02-23
الجيش الأمريكي يعلن قصف "سفينة مخدرات" في البحر الكاريبي
15:35 | 2026-02-23
روسيا تعلن إسقاط 45 مسيرة أوكرانية فوق مناطقها
15:01 | 2026-02-23
المكسيك.. موجة العنف تهدد مباريات مونديال 2026
14:31 | 2026-02-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.