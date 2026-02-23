موسكو وواشنطن تبحثان في جنيف معاهدة نووية جديدة

وكتبت وكالة "رويترز": "أجرت يوم الاثنين اجتماعا في جنيف مع الوفد الروسي وستلتقي يوم الثلاثاء مع الوفد الصيني للتفاوض بشأن إبرام معاهدة محتملة متعددة الأطراف للحد من الأسلحة النووية".وكان وزير الخارجية الروسي قد صرح في وقت سابق من فبراير أن مستعدة لمناقشة قضايا الأمن مع الولايات المتحدة في إطار الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي، وتنتظر حتى تصبح الولايات المتحدة مستعدة لذلك.وأعلن للولايات المتحدة لدى ، الأسبوع الماضي، رغبة في إدراج في نسخة محدثة من معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة نيو ستارت) إلى جانب روسيا، وربما إضافة دول أخرى، مما يجعلها متعددة الأطراف.يُذكر أن معاهدة نيو ستارت قد انتهت صلاحيتها في 5 شباط الماضي، وكان الرئيس الروسي قد أعلن سابقا أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الواردة في الوثيقة لمدة عام، شريطة أن ترد الولايات المتحدة بالمثل.